Accident d’ULM : la gendarmerie lance un appel à témoin

Si quelqu’un possède une information capable de faire avancer l’enquête, elle est invitée à contacter la gendarmerie au 0262.72.89.00 ou directement la brigade de Saint-Paul au 0262.45.45.45 . C’est sur sa page Facebook que la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoin sur l'accident d'ULM survenu samedi dernier à Cambaie. Un crash dans lequel le pilote, Alain Frappier, a trouvé la mort.Les militaires recherchent « toute personne qui serait en mesure de fournir des renseignements ou vidéos permettant de distinguer une trajectoire, une manœuvre en vol à proximité de l'aérodrome de Cambaie entre 15h00 et 15h30. »Si quelqu’un possède une information capable de faire avancer l’enquête, elle est invitée à contacter la gendarmerie au 0262.72.89.00 ou directement la brigade de Saint-Paul au 0262.45.45.45 .





