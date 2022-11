A la Une . Accident aux Yvelines : Deux enfants et une septuagénaire grièvement blessés

Un véhicule a percuté un péage à Saint-Arnoult. Quatre personnes étaient à bord, trois ont été gravement touchées. Par L.S. - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 09:47

Il était environ seize heures ce dimanche 13 novembre lorsqu'une voiture a percuté un rebord du péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines. Les passagers comprenant quatre personnes, deux personnes âgées et deux enfants, ont été évacués en urgence. Une dame grièvement blessée a été héliportée.



Les deux enfants blessés ont été escortés par les gendarmes à l’hôpital Necker à Paris. Le conducteur s’en tire avec des ecchymoses plus légères.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.