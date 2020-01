Accident aux Camélias : "C’est pas la justice ça"

Près d’une semaine après l’accident survenu dans le quartier des Camélias entre un motard et un véhicule de la brigade anti-criminalité, des habitants du quartier désespèrent de voir la vérité émerger.Selon ces habitants, aucune personne n’a été convoquée pour témoigner de ce qu’elle a vu du choc et des circonstances, d’où le sentiment d’une enquête bâclée.S’ils déplorent les dégradations du mobilier urbain qui auraient été faites par un autre groupe la nuit dernière, les manifestants, rassemblés ce jeudi après-midi dans l’allée des cocos, indiquent que leur détermination reste intacte de "vouloir que la vérité i sorte".En soutien à la famille du motard qui, nous l’avions appris un peu plus tôt dans l’après-midi, est décédé de ses blessures, une cagnotte devrait être lancée.