Accident au Cap La Houssaye : Choc frontal entre un fourgon et une voiture

Ce lundi matin, vers 6h30, sur la route du Cap La Houssaye, un fourgon léger et une petite voiture citadine sont entrés en collision. Le choc, frontal, a été violent, des blessés seraient à déplorer, et les dégâts matériels sont impressionnants.



Les secours sont sur place, pompiers et gendarmes prennent actuellement en charge les victimes de l'accident. La circulation est difficile dans le secteur.