Société Accident à l'entrée du boulevard Sud : 10 km d'embouteillages sur la route du Littoral

Des embouteillages se sont formés suite à un grave accident de moto survenu sur le boulevard Sud. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 08:33 | Lu 325 fois





A 8h30, le trafic commence à se fluidifier sur le pont Vinh San et au niveau de la tranchée couverte, mais sur la Route du Littoral, 10 km d'embouteillages sont encore comptabilisés, entre le secteur de la Ravine à Malheur et la Caserne Général Lambert. Gros embouteillages ce jeudi matin suite à un grave accident de moto survenu sur le boulevard Sud (au carrefour avec la rue de la source), qui a occasionné une coupure de la circulation pendant près de 3/4 d'heures.A 8h30, le trafic commence à se fluidifier sur le pont Vinh San et au niveau de la tranchée couverte, mais sur la Route du Littoral, 10 km d'embouteillages sont encore comptabilisés, entre le secteur de la Ravine à Malheur et la Caserne Général Lambert.





