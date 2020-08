A la Une . Accident à St-Louis : Un poids lourd encastré dans la glissière centrale

Très tôt ce matin, un accident s’est produit sur la quatre-voies de St-Louis. Un poids-lourd a fait une sortie de route et a atterri contre la barrière centrale. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 07:32 | Lu 1082 fois





Pour permettre les opérations de dépannage du poids lourd, la circulation est déviée dans le sens Nord/Sud par l’échangeur du Gol, et dans le sens Sud/Nord par l’échangeur de Bel Air, informe le CRGT.



De grosses perturbations sont à prévoir en centre-ville de Saint Louis. Il est demandé aux usagers de différer leur départ dans la mesure du possible.



A 8h, la route est rouverte à la circulation sur la voie de droite dans le sens Sud/Nord.

Par ailleurs, la circulation reste déviée dans le sens Nord/Sud par l’échangeur du Gol.

