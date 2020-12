Faits-divers

Accident à St-Denis: 8 km d'embouteillages sur la Route du Littoral

Une collision entre une voiture et une moto s'est produite vers 10 heures au niveau du tunnel du Cap Bernard. La voie de gauche a été momentanément neutralisée. D'importants bouchons se sont formés et commencent à se résorber, mais on constate environ 8 kilomètres de ralentissements pour arriver à Saint-Denis par l'Ouest.

Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 11:13 | Lu 726 fois