A la Une . Accident à Saint-Philippe : un décès et un blessé grave

Un accident de la route a eu lieu ce dimanche dans l’après-midi. Une femme de 24 ans est décédée et un homme est en état d’urgence absolue. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 18:06 | Lu 2770 fois

Selon nos confrères de Réunion Première, un terrible accident de la route a eu lieu ce dimanche après-midi au Tremblet à Saint-Philippe. Une moto a percuté une voiture pour des raisons encore inconnues. Une femme de 24 ans est décédée, un homme est en état d’urgence absolue.



Cet accident vient s’ajouter au triste bilan de novembre ou 8 personnes ont perdu la vie sur les routes, 37 depuis le début de l’année.



