A la Une . Accident à Saint-Leu: Le conducteur n'est pas celui que l'on croyait

Un accident de la route impliquant un seul véhicule ayant fait une sortie de route s'est produit ce samedi, vers 5 heures du matin. Deux personnes se trouvaient à bord, le passager a été blessé au bras. L'autre a fait croire aux forces de l'ordre que le conducteur s'était enfui alors qu'il s'agissait de lui. Par IS - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 18:06

L'accident qui s'est produit à 5 heures ce samedi matin a fait un blessé grave. Ces jours ne sont plus en danger mais l'homme est toujours en soins à l'hôpital de Saint-Pierre. Le véhicule dont il était le passager a fait une sortie de route, rue Leconte Delisle, avant d'être projeté contre un poteau téléphonique.



Un second passager se trouvait sur place à l'arrivée des secours et des forces de l'ordre, indiquant qu'ils étaient trois dans la voiture au moment de l'accident. Le conducteur avait, selon ses dires, pris la fuite.



Après les investigations des gendarmes et le recueil des premiers témoignages, il s'est avéré que personne ne s'était enfui. Le passager était en fait le conducteur.



Selon les premiers éléments, il était alcoolisé au moment des faits mais il faudra attendre le retour des analyses de sang pour connaître le taux d'alcoolémie. Le fuyard menteur a été placé en garde à vue quelques heures cet après-midi avant d'être libéré. Son audition pourrait reprendre ultérieurement en fonction de la suite de l'enquête.





