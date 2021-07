A la Une . Accident à Saint-Joseph : le conducteur et sa passagère dans un état préoccupant

Ce mercredi matin, deux véhicules sont entrés en collision à l'entrée des rampes de Manapany. Trois personnes ont été hospitalisées. Deux d'entre elles se trouvent dans un état préoccupant. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 17:58





Rapidement dépêchés sur place, les pompiers ont prodigué les premiers soins aux personnes à bord des véhicules. Trois personnes ont été hospitalisés au CHU de Saint-Pierre. Parmi elles le conducteur d'une BMW et sa passagère se trouvent dans un état préoccupant.



Selon les premiers éléments, l'accident serait dû à une traînée d'hydrocarbure mélangée à de la pluie rendant la chaussée très glissante.

