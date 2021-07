La grande Une Accident à Saint-Joseph : la passagère est décédée

Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 10:19





Depuis le début de l'année, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. Une BMW et une Hyundaï sont entrées en collision , mercredi matin, dans les rampes de Manapany. Dans ce choc frontal, trois personnes ont été hospitalisées au CHU de Saint-Pierre. Parmi elles, le conducteur de la Hyundaï et sa passagère.Ce jeudi matin, cette dernière est décédée des suites de ses blessures. Son compagnon, lui, se trouve dans un état stable.Selon les premiers éléments de l'enquête, la pluie et une traînée d'hydrocarbure seraient à l'origine de ce drame.Depuis le début de l'année, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises.