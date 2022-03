A la Une . Accident à La Montagne : Le motard est décédé

L'Escadron départemental de la sécurité routière fait le point sur les opérations de sécurité routière durant le week-end. Les gendarmes sont aussi intervenus sur l'accident mortel qui s'est produit ce matin sur la route de La Montagne. Par NP - Publié le Dimanche 6 Mars 2022 à 19:34

BILAN ACCIDENTOGÈNE :



Le week-end est une nouvelle fois, endeuillé par un accident mortel de la circulation, ayant mis en cause, un véhicule léger et un motard. Le drame s’est déroulé, ce dimanche 6 mars 202 à 11h40, sur l’axe D41, sur le secteur de la Possession. Le pilote gravement touché lors du choc a été projeté, en contrebas de la chaussée, nécessitant, l’intervention de moyens spécialisés, pour lui porter secours.



C’est le troisième motocycliste a perdre la vie, depuis le début d’année et le douzième accident corporel impliquant un deux-roues motorisé en secteur gendarmerie. 2021, s’était achevée avec un bilan de 41 tués pour l’ensemble du réseau routier de l’île. Sur les 31 personnes ayant perdu la vie en secteur gendarmerie, 16 étaient des pilotes de deux-roues.



Pour rappel, en conduisant un deux-roues motorisé, le risque d’être tué est 27 fois plus élevé, qu’en voiture. En moyenne un pilote parcourt, chaque année, 2.638 km pour un cyclo et 3.030 km pour une motocyclette. Le parc actuel des deux roues motorisés à La Réunion est estimé à 20.891, pour un nombre d’automobiles de 467.930. Soit moins de 5% des véhicules en circulation, ayant pourtant généré 52% des tués sur les routes de l’île, en 2021. A cet effet, la plus grand vigilance doit-être de mise lors de la conduite de cette catégorie de véhicule.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



Au cours du week end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 16

NOMBRE D INFRACTIONS : 210

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 13

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 31 dont 18 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 13

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8

NOMBRE DE VITESSES : 114 dont 19 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 9

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 3

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 1

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 11

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 2

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 15

NOMBRE DE REFUS OBTEMPÉRER : 2 (identifiés – enquêtes en cours)

...

FAIT PARTICULIER :



Samedi 05 mars 2022, de 19h00 à 21h00, les militaires de la compagnie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé deux postes de contrôle routier, rond point Gillot RN2 et rond point des Plaines RN2/RN3. Au cours de ce service 32 infractions ont été relevées, dont 6 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants, 2 défauts de permis, 6 contrôles techniques, 3 vitesses excessives, 2 ceintures, 3 défauts d’assurance, 2 cartes grises non conformes, 1 non respect de stop, 1 interdiction de circulation d’un cyclo sur une voie express, 3 infractions ayant trait aux nuisances et pollutions des véhicules et 2 refus d’obtempérer…10 véhicules ont été immobilisés et 3 ont été immédiatement placés en fourrière. Le week-end est une nouvelle fois, endeuillé par un accident mortel de la circulation, ayant mis en cause, un véhicule léger et un motard. Le drame s’est déroulé, ce dimanche 6 mars 202 à 11h40, sur l’axe D41, sur le secteur de la Possession. Le pilote gravement touché lors du choc a été projeté, en contrebas de la chaussée, nécessitant, l’intervention de moyens spécialisés, pour lui porter secours. Malgré une évacuation héliportée, au CHU de Bellepierre, son décès a été constaté C’est le troisième motocycliste a perdre la vie, depuis le début d’année et le douzième accident corporel impliquant un deux-roues motorisé en secteur gendarmerie. 2021, s’était achevée avec un bilan de 41 tués pour l’ensemble du réseau routier de l’île. Sur les 31 personnes ayant perdu la vie en secteur gendarmerie, 16 étaient des pilotes de deux-roues.Pour rappel, en conduisant un deux-roues motorisé, le risque d’être tué est 27 fois plus élevé, qu’en voiture. En moyenne un pilote parcourt, chaque année, 2.638 km pour un cyclo et 3.030 km pour une motocyclette. Le parc actuel des deux roues motorisés à La Réunion est estimé à 20.891, pour un nombre d’automobiles de 467.930. Soit moins de 5% des véhicules en circulation, ayant pourtant généré 52% des tués sur les routes de l’île, en 2021. A cet effet, la plus grand vigilance doit-être de mise lors de la conduite de cette catégorie de véhicule.Au cours du week end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 16NOMBRE D INFRACTIONS : 210NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 13NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 31 dont 18 fourrièresNOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 13NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8NOMBRE DE VITESSES : 114 dont 19 interceptionsNOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 9NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 3NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 1NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 11NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 2NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 15NOMBRE DE REFUS OBTEMPÉRER : 2 (identifiés – enquêtes en cours)...Samedi 05 mars 2022, de 19h00 à 21h00, les militaires de la compagnie de ST Benoit, appuyés des motocyclistes de l’EDSR, ont réalisé deux postes de contrôle routier, rond point Gillot RN2 et rond point des Plaines RN2/RN3. Au cours de ce service 32 infractions ont été relevées, dont 6 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants, 2 défauts de permis, 6 contrôles techniques, 3 vitesses excessives, 2 ceintures, 3 défauts d’assurance, 2 cartes grises non conformes, 1 non respect de stop, 1 interdiction de circulation d’un cyclo sur une voie express, 3 infractions ayant trait aux nuisances et pollutions des véhicules et 2 refus d’obtempérer…10 véhicules ont été immobilisés et 3 ont été immédiatement placés en fourrière.