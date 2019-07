Accident à Grands Bois: Un motard de 37 ans grièvement blessé

Une collision entre une moto et une voiture s'est produite ce samedi après-midi à Grands Bois, selon Linfo.re



Le motard de 37 ans est grièvement blessé.



Selon nos informations, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte à la cuisse droite.



L'homme a été médicalisé sur place, pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR. Il a été transféré conscient au CHU de St-Pierre.