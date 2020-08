Faits-divers

Accident : Encore une voiture qui finit sur le toit

La scène est récurrente sur les quatre voies, mais beaucoup plus rare sur une route de campagne à double-sens. Un véhicule a fini sa course les quatre roues en l'air ce lundi midi dans le sud-Est. L'accident s'est produit à hauteur de la Rivière de l'Est, dans le sens Sainte-Rose vers le nord.