Accident Chaloupe St-Leu: Le chauffeur toujours en garde à vue

Le conducteur du camion de type poids-lourd ayant renversé mortellement le jeune cycliste de 11 ans, se trouve, à cette heure, toujours en garde à vue. Il est interrogé dans le cadre d'un homicide involontaire. Il sera laissé probablement libre à l'issue de son audition.



Les enquêteurs vont maintenant procéder aux expertises techniques du véhicules ainsi qui permettront de déterminer les causes exactes de ce drame ayant causé le décès d'un jeune enfant. Les conclusions devraient permettre d'établir les responsabilités de chacun et donner au juge suffisamment d'éléments pour procéder, ou non, à une mise en examen du chauffeur.