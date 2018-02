Accession sociale à la propriété : "La porte n'est pas fermée" a assuré Annick Girardin à Nathalie Bassire

A l'occasion d’une réunion au Ministère des Outre-Mer ce mercredi 07

février 2018, faisant un point d’étape sur les assises de

l’Outre-Mer, j’ai eu l’occasion d’interpeller la Ministre Annick

GIRARDIN sur la situation économique et sociale catastrophique

découlant notamment de la suppression de "l’APL Accession", tant

pour les familles que pour les acteurs économiques.



En présence de collègues parlementaires ultra-marins, cette dernière

m’a assuré que la porte n’était pas fermée pour la

réintroduction en Outre-Mer de dispositifs auxquels il convient de

réfléchir sans attendre, compte tenu de l’importance particulière

que l’accession à la propriété et l’amélioration de l’habitat

revêt pour des dizaines de milliers de ménages modestes, mais aussi

pour bon nombre d’artisans et petites entreprises d’Outre-Mer.



Je remercie Mme la Ministre des Outre-Mer, une femme accessible et

attentive, pour son écoute des réalités du terrain que nous,

parlementaires, lui remontons, pour son pragmatisme et sa clairvoyance

au regard de la situation tendue du logement social en Outre-Mer, des

difficultés en termes d’activité et d’emploi, notamment dans le

secteur du BTP local.



J’invite l’ensemble des parlementaires d’Outre-Mer à

solidairement s’engouffrer dans cette ouverture afin de faire des

propositions audacieuses et pertinentes qui pourraient trouver une

concrétisation prochaine sur le plan législatif.



Faire de nos populations ultra-marines des propriétaires et de nos PME

du BTP des acteurs économiques prospères : voilà un combat qui

justifie que l’on transcende les clivages politiques au profit de

l’intérêt général !



Nathalie Bassire, Députée de La Réunion