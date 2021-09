Communiqué Accession à la propriété : "Il faut assouplir la condition d’apport personnel"

Alors que la Banque de France exige un minimum d’apport personnel pour l’octroi par les organismes bancaires de prêts immobiliers aux particuliers, Nathalie Bassire estime que cela a pour conséquence directe d’exclure de l’accession à la propriété les familles les plus modestes, les jeunes couples et les familles nombreuses. Le communiqué de la députée :

Par N.P - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 06:45

Depuis fin 2019, la Banque de France exige un minimum d’apport personnel pour l’octroi par les organismes bancaires de prêts immobiliers aux particuliers.



Cette condition annihile les effets positifs des taux d’intérêts faibles et a pour conséquence directe d’exclure de l’accession à la propriété les familles les plus modestes, les jeunes couples et les familles nombreuses !



Cela restreint l’accès aux crédits immobiliers à La Réunion et est désastreux pour de nombreux ménages réunionnais dont le rêve de devenir propriétaires s’éloigne…



Je demande donc au gouvernement d’assouplir cette exigence en intervenant auprès de la Banque de France, et j’espère que le Ministre des Outre-Mer nous annoncera une bonne nouvelle en ce sens lors de sa prochaine visite à La Réunion.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion





