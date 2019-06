Accès très haut débit Internet : La Réunion devant la métropole

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes a dévoilé ce jeudi les chiffres concernant l’internet mobile et fibre dans l’hexagone et en outre-mer.



On y apprend notamment que, contrairement aux idées reçues, La Réunion est en avance sur la métropole au niveau de la fibre optique en termes de nombre d'abonnés. En effet 42% des foyers réunionnais ont un abonnement fibre, contre seulement 31% des foyers métropolitains.



La Réunion connaît une forte croissance, à savoir une hausse de 57% sur seulement un an, des abonnements très haut débit. Ces derniers représentent maintenant la moitié de la totalité des abonnements fixe haut et très haut débit du parc local.



De plus, l'ARCEP fait le point, dans cette même étude, sur la poursuite du déploiement du réseau 4G dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. On y apprend que 42% des cartes SIM en fonction dans les DOM sont compatibles avec le réseau 4G seulement deux ans après le déploiement de cette technologie dans ces territoires, ce qui correspond à une hausse de presque 14 points en l'espace de seulement une année.