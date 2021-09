Accès interdit aux Roches Noires pour travaux

En raison de travaux de reprofilage, l’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques sont interdit.e.s du mardi 28 au jeudi 30 septembre 2021 inclus.



Ces opérations se déroulent dans le cadre de la prévention du risque inondation et d’ensablement du port de Saint-Gilles-les-Bains.



Afin de permettre l’évacuation des engins de travaux publics depuis la plage, il sera interdit de stationner dans les rues de la Poste et du Port, du lundi 27 septembre à partir de 22 heures jusqu’au mardi 28 septembre, à 9 heures. La Ville de Saint-Paul prend deux arrêtés municipaux à ce sujet.