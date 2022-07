Accès interdit à la plage des Roches Noires

En raison de travaux de reprofilage menés par le Territoire de la Côte Ouest, l’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques sont provisoirement interdit.es du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022 inclus.



Ces opérations se déroulent dans le cadre de la prévention du risque inondation et d’ensablement du port de Saint-Gilles-les-Bains.



Afin de permettre l’acheminement et l’évacuation des engins de travaux publics, il sera interdit de stationner dans les rues de la Poste et du Port du mercredi 6 juillet 2022, de 6 heures à 9 heures du matin et le samedi 9 juillet, dans ces deux rues.



La Ville de Saint-Paul prend trois arrêtés municipaux à ce sujet.