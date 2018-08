A la Une .. Accès au futur hôpital de l'Ouest : Huguette Bello demande une table ronde au sous-préfet Ce matin, la députée Huguette Bello tenait, en compagnie de représentants syndicaux et de riverains, une conférence de presse sur l'accès au CHOR (Centre hospitalier Ouest Réunion) depuis la RN1. Un chantier qui ne verra pas le jour avant longtemps, le budget de la région ayant été grevé par la réfection de la route de Cilaos.

La députée Huguette Bello s'inquiète de l'accès au futur hôpital de l'Ouest, qui sera livré en 2019. Le seul accès possible se fera par la route étroite qui passe devant l'EPSMR, à Cambaie. La CFDT de Gabriel Martin et de l'EPSMR alertait il y quelques jours des problèmes que posera l'absence d'accès direct à l'hôpital depuis la RN1.



Un nouveau giratoire a bien été construit avant l'hôpital psychiatrique, sur la route de Grand Pourpier, mais sans raccordement au CHOR. Pourtant, le rappellent la CFDT et Huguette Bello, une convention de financement à hauteur de 7,5 millions d'euros a été signée en novembre 2017 entre la région et le département, en vue de créer une bretelle sur la RN1. Le département a construit le giratoire prévu dans le projet global, pour un coût de 1 280 000 euros. Un giratoire sans grand intérêt s'il n'est pas relié à une voie menant au CHOR.



Selon Huguette Bello, 5000 voitures par jour devraient se rendre au CHOR, en passant devant l'EPSMR. Les syndicats ont été alertés du report des travaux de raccordement lorsque, en juillet, le directeur de l'EPSMR leur a annoncé la prochaine disparition du parking en épis devant l'EPSMR, pour élargir la voie. La députée redoute que les véhicules de secours ne se retrouvent bloqués dans un embouteillage monstre à l'arrivée aux urgences.



Huguette Bello n'hésite pas à qualifier le refus de la région de construire l'accès direct au CHOR de "mise en danger de la vie d'autrui". Cette décision, qu'elle met en relation avec la délocalisation du futur lycée hôtelier de Petite-Île vers l'Etang-Salé, est selon elle de la basse politique. "C'est une question d'éthique, quand on donne sa parole dans une commission permanente, l'engagement doit être tenu", dit-elle.



Huguette Bello demande la tenue d'une table ronde à la sous-préfecture, qui réunirait l'Etat, la région, le département, la mairie de Saint-Paul. Elle invite aussi Jean-Paul Virapoullé, en tant que Président du conseil d'administration du CHU, à se positionner sur le sujet. La région, de son côté, affirme que le budget est vertes validé, mais que les fonds restent à trouver, d'autant que 20 millions d'euros ont été engloutis dans la réfection de la route de Cilaos, suite aux intempéries exceptionnelles de cet été.

B.A Lu 57 fois





Dans la même rubrique : < > Les letchis seront-ils au rendez-vous pour Noël ? Ile Maurice: Un Réunionnais condamné à 3 ans de prison pour importation de cannabis