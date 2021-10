Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Acceo, une avancée majeure pour les personnes sourdes et malentendantes





Trois modes de langage de communication s’offrent aux utilisateurs de ce service qui peuvent alors choisir entre : soit la transcription instantanée de la parole (en texte) ; soit en visio-interprétation en langue des signes françaises ; soit en visio-codage ou langue parlée complétée. À noter que dans la moyenne nationale, 98,7% des PSM s’expriment oralement, les 1,3% restant, communiquent en langue des signes.



Pour accéder à cette solution innovante, une application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple store disponible sur smartphone, tablette et ordinateur.



Une démonstration de l’outil a été organisée ce jeudi 21 octobre au Palais de la Source à l’occasion de la présentation officielle d’Acceo, en présence de quelques PSM. Audrey Damotte pratique les langues des signes et livre son témoigne à l’aide d’une interprète : « Je suis venue découvrir et tester cet outil que je trouve très bien. C’est beaucoup plus simple et plus facile de communiquer, de pouvoir expliquer et comprendre. C’est un premier pas à La Réunion. J’espère que ça va se mettre également en place dans d’autres administrations ».

Pour le Président du Conseil départemental et Président de la MDPH, Cyrille Melchior – en présence des élues de la Collectivité, Sabrina Tionohoué, déléguée au handicap et des Vice-présidentes Flora Augustine-Etcheverry et Augustine Romano - « C’est une avancée importante pour accueillir, dans les meilleures conditions, les PSM dans nos services et ceux de la MDPH. L’inclusion sociale et celle des personnes en situation de handicap font partie des priorités du Département. Je suis très heureux que la MDPH soit la première administration réunionnaise à proposer ce service ».



Déva Radakichenin, directeur de la MDPH, précise qu’avant, « Les PSM étaient souvent confrontées à des difficultés pour accéder aux institutions en raison de leur situation. L’absence d’interprètes rendait certaines informations inaccessibles. Avec ce nouveau dispositif, la MDPH facilite l’accès aux droits des PSM et devient un guichet d’accueil inclusif : les personnes avec une déficience auditive pourront réaliser exactement les mêmes actions que les usagers entendants. Nos services d’accueil téléphonique et physique ont été équipés pour accueillir ce public. Nos professionnels disposeront également d’équipements nomades pour les rendez-vous hors les murs ».

