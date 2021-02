A la Une . Accélération de la vaccination à La Réunion

Par BS - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 18:37

"Sur le front de la vaccination, 29445 doses ont été livrées à La Réunion et 13 026 personnes ont déjà été vaccinées au 17 février 2021.



Pour faire face à la circulation du variant 501, il a été décidé d'accélérer les livraisons pour le territoire de La Réunion, afin de vacciner le plus vite possible les personnes à risque : 8190 dosses du vaccin Pfizer/BioNTech seront ainsi livrées dès la semaine du 15 février 2021, puis un minimum de 30 420 doses supplémentaires d'ici à la fin mars."





