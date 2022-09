Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Académie des Dalons : Mettre en place un projet de vie





Si l’Académie des dalons existe, c’est grâce à la volonté politique du Département qui a souhaité donner une nouvelle chance aux jeunes en perte de repères. Plusieurs partenaires interviennent dans le financement de cette école de la vie.



« Il était important que les différentes institutions qui nous aident à faire vivre et agir l’académie des dalons soient présents ce matin. Le travail qui est fait ici est formidable. Ces jeunes qui décident de parler du harcèlement scolaire ont eux-mêmes subi ce fléau. Cette pièce de théâtre qu’ils nous ont présentée, montre la réalité de ce que vivent parfois les élèves en milieu scolaire », précise Sophie Arzal.



Aux côtés de la Vice-présidente, Sylvain Liaume, directeur adjoint de la Direction Economique Emploi Solidarité (DEETS), Ronan Fleury, responsable de service à la DEETS et en charge des fonds européens. Etaient aussi présents Brian Tourré, chargé de mission aux politiques de cohésion sociale et Didier Lochet, coordonnateur académique et référent dans la lutte contre le décrochage scolaire. L’Académie des Dalons bénéficie en effet du soutien financier du Département mais aussi de l’Etat et de l’Europe.



Une présentation qui s’est déroulée sur le site historique du Bernica. L’autre Académie se situant à la Plaine des cafres. C’est la 22ème promotion pour la Plaine des Cafres et la 28ème pour Bernica qui ont fait la démonstration du savoir-faire et du savoir-être de la structure. A la Plaine des cafres, c’est un projet de lutte contre l’illettrisme qui a vu le jour. « Nous avons eu l’idée de recycler les réfrigérateurs en frigo livres. Nous avons récupéré des vieux frigos qu’on a retapés, customisés et nous y avons mis des livres à l’intérieur . Des ouvrages récoltés dans le voisinage et avec différents partenaires », explique Julie.



Stop au harcèlement scolaire



Des frigos livres qui seront disposés dans les différents Territoires d’Action Sociale (TAS) de la Collectivité. Pour la première fois, une promotion mixte, car le site de la Plaine des cafres se prête à cette configuration. Les promus ont exposé leur projet devant des partenaires très impressionnés par le travail accompli. Les Dalons du Bernica ont choisi l’art de s’exprimer, l’art de chanter et de jouer sur la scène pour combattre le fléau du harcèlement scolaire. « Le but de ce projet est de sensibiliser les plus jeunes à la problématique du harcèlement scolaire. C’est un projet qui touche notre promotion car il y a cinq personnes ici qui ont été harcelées », explique Dany et Steed.



Pendant une heure, plusieurs arts s’entremêlent, le théâtre, le fond’ker et la production de planches de bande dessinée.



Pour Aurélien Centon, « l’Académie des dalons apporte vraiment quelque chose à ces jeunes qui reprennent confiance et qui se projettent dans leur avenir avec un vrai projet de vie. Comme ils le disent eux-mêmes, l’académie des dalons c’est comme une famille.»



« C’est avant tout une aventure humaine avec des jeunes qui s’entraident et qui se soutiennent. Il était important de les emmener à mieux comprendre qui ils sont et ici, à Bernica, on a fait un travail sur leur généalogie pour qu’ils comprennent leur histoire. Il est important qu’ils sachent d’où ils viennent pour en faire une force pour construire leur avenir », explique Claude Calme qui tire sa révérence après 10 ans passés à la direction de l’Académie des dalons du Bernica.



Si vous voulez faire partie de cette belle aventure, vous pouvez postuler pour intégrer l'une des futures promotions









