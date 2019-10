zinfos-moris.com Abus sexuel sur mineur : Le père Moctée en liberté





Le père Joseph-Marie Moctee avait été condamné à trois ans de prison pour attentat à la pudeur sur mineur.



Pour recouvrer la liberté, en attendant que la cour statue sur son appel, il devra s’acquitter d’une caution de Rs 20 000, signer une reconnaissance de dette de Rs 100 0000 et se présenter au poste de police de Pamplemousses chaque lundi et jeudi.



Pour rappel, le prêtre est accusé d’attouchements sur un adolescent de 15 ans et a fait l'objet de trois accusations d'attentat à la pudeur. Cela se serait passé en 2015 à Chamarel.



Cette sombre affaire d'abus sexuel a éclaté en avril 2015 lorsque un adolescent, alors âgé de 15 ans, se rend à la police pour porter plainte, alléguant qu’il a subi des attouchements sexuels dans la nuit du 25 avril au 26 avril de la même année.



Le jeune homme, qui était alors servant d’autel, allègue que Joseph-Marie Moctee les aurait invités, son ami et lui, pour la nuit. Des avances sexuelles de l'homme d’Église auraient eu lieu.



Traumatisé, ce n’est qu’un mois plus tard que la victime présumée s’est confié à ses proches. Ses parents ont alors sollicité l’avis d’un autre prêtre qui les a référés au Diocèse de Port-Louis. La plainte est aussitôt redirigée vers la Child Development Unit, qui a initié une enquête.



Le père Joseph-Marie Moctee a été arrêté le 14 juillet 2015. Il a recouvré la liberté après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 25 000.



Il est désormais interdit au Père Moctee d’exercer quelque ministère que ce soit avec des mineurs et d’avoir tout contact avec eux. Il a retenu les services de Me Bernard Marie.



[EXCLUSIF] ILE MAURICE: L’EGLISE SANCTIONNE UN PRÊTRE POUR ABUS SEXUEL





Condamné pour abus sexuels sur mineur, le prêtre Moctee a fait appel de la sentence de la cour intermédiaire. Et sa demande pour obtenir la liberté conditionnelle a été agrée.Le père Joseph-Marie Moctee avait été condamné à trois ans de prison pour attentat à la pudeur sur mineur.Pour recouvrer la liberté, en attendant que la cour statue sur son appel, il devra s’acquitter d’une caution de Rs 20 000, signer une reconnaissance de dette de Rs 100 0000 et se présenter au poste de police de Pamplemousses chaque lundi et jeudi.Pour rappel, le prêtre est accusé d’attouchements sur un adolescent de 15 ans et a fait l'objet de trois accusations d'attentat à la pudeur. Cela se serait passé en 2015 à Chamarel.Cette sombre affaire d'abus sexuel a éclaté en avril 2015 lorsque un adolescent, alors âgé de 15 ans, se rend à la police pour porter plainte, alléguant qu’il a subi des attouchements sexuels dans la nuit du 25 avril au 26 avril de la même année.Le jeune homme, qui était alors servant d’autel, allègue que Joseph-Marie Moctee les aurait invités, son ami et lui, pour la nuit. Des avances sexuelles de l'homme d’Église auraient eu lieu.Traumatisé, ce n’est qu’un mois plus tard que la victime présumée s’est confié à ses proches. Ses parents ont alors sollicité l’avis d’un autre prêtre qui les a référés au Diocèse de Port-Louis. La plainte est aussitôt redirigée vers la Child Development Unit, qui a initié une enquête.Le père Joseph-Marie Moctee a été arrêté le 14 juillet 2015. Il a recouvré la liberté après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 25 000.Il est désormais interdit au Père Moctee d’exercer quelque ministère que ce soit avec des mineurs et d’avoir tout contact avec eux. Il a retenu les services de Me Bernard Marie. E. Moris Lu 88 fois





Dans la même rubrique : < > Le Waterpark ouvre ses portes le 19 octobre [Vidéo] Serenity : un film, Rs 214,3 millions d’argent public et la famille Jugnauth-Ramdenee