Abus de confiance et travail dissimulé: Saïd Larifou relaxé en appel

Si l'avocat franco-comorien Saïd Larifou est aujourd'hui à nouveau dans le viseur de la justice, une affaire plus ancienne s’est terminée devant la cour d’appel ce jeudi. Jugé devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri l'année dernière pour abus de confiance, faux et usage de faux, et travail dissimulé.En 2014, Saïd Larifou représentait une cliente, qui a fini par perdre son litige. Il lui avait donc conseillé de faire appel de la décision mais entre-temps, la SELARL Larifou se voyait liquidée. Les 4200 euros payés par la cliente ne lui avaient jamais été remboursés. Difficile néanmoins de qualifier le délit. Il s’agissait plutôt d’une affaire destinée à être jugée en civile. Il avait donc été relaxé pour les faits d’abus de confiance.Concernant le faux et usage de faux, et exécution d’un travail dissimulé, les faits remontent à 2013. Saïd Larifou embauche une amie pour remplacer sa secrétaire malade. Il ne la déclare que cinq mois plus tard. Pendant cette première période, elle n’est pas payée malgré les fiches de paie qui lui sont envoyées. Il déclare néanmoins le salaire aux services fiscaux. C’est la SELARL Larifou qui a finalement été mise en cause et non l’avocat lui-même.En appel, la décision a été rendue ce jeudi et la relaxe, à nouveau prononcée. Prochaine affaire judiciaire pour Saïd Larifou : des faits de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète, abus de confiance et abus de biens sociaux qui datent de 2013. L’avocat est soupçonné d’avoir utiliser les fonds de sa boîte à des fins personnel et d’avoir demandé des honoraires à ses clients alors qu’ils bénéficiaient de l’aide juridictionnelle. Pour cela, il sera jugé en avril 2019.