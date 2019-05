Faits-divers Abus de confiance: Sadeck Dindar à nouveau condamné





Les faits sont différents mais l’homme et l’agence immobilière sont les mêmes. Le mois dernier, Sadeck comparaissait en tant que gérant des sociétés de construction Villanova Novamonde et SCCV Les Vergers pour



L’agence a encaissé les loyers de locataires sans les reverser par la suite, comme prévu, aux propriétaires. Ses derniers se seraient plaints auprès du prévenu à plusieurs reprises, sans réponse. "De la mauvaise foi", selon la procureure qui a requis une peine de 300 jours-amende à 15 euros.



Pour l'avocat de la défense, Me Mickaël Nativel, l'agence était en redressement judiciaire ; les loyers ne pouvaient donc pas être légalement reversés aux propriétaires. De plus, Sadeck Dindar n'avait pas l'intention de détourner de l'argent. Le tribunal n'a pas été convaincu et a suivi les réquisitions de la procureure. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 192 fois





