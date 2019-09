A la Une . Abus de biens sociaux: Plus de 1 million d'euros pour une société immobilière La Police nationale de La Réunion informe qu'une société immobilière a été saisie pour escroquerie. On parle de plus d'un million d'euros d'abus de biens sociaux.





Des investigations minutieuses ont permis d’établir des anomalies dans la gestion d’une holding, dans des Société Civiles Immobilières ainsi que dans d’autres sociétés appartenant au même groupe.

Le travail de longue haleine des enquêteurs et la persévérance de ces derniers ont permis de mettre en lumière des anomalies qui étaient contraire aux intérêts des sociétés et contribuaient à leur déclin avec une liquidation judiciaire de l’ensemble des entités.



Les perquisitions permettaient la saisie de documents comptables. Leur exploitation ainsi que les diverses auditions établissaient l’existence les délits suivants : banqueroute par détournement d’actif, abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, escroquerie, paiement non autorisé par débiteur.



Une co-saisine avec le GIR de la Réunion permettait d’évaluer le montant des avoirs criminels à saisir de 1 018 208 euros.



Conséquence de cette baqueroute, le placement sous contrôle judiciaire avec cautionnement de l'ensemble des protagonistes, saisis des comptes bancaires ainsi que du patrimoine. La brigade financière de l'antenne Sud de la Sureté Départementale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique a été saisie par le Procureur de la République de Saint-Pierre dans le cadre d'une procédure d'abus de biens sociaux il y a de cela plus d'un an.





