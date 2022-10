Courrier des lecteurs Absurdité de la dissuasion nucléaire

(Absence totale de gestion du Monde et d’une humanité à la dérive) Par François-Michel Maugis - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 09:52

Il est tout de même ahurissant de savoir que notre destin à tous dépend d’une stratégie absurde. Sous prétexte de dissuader l’adversaire, les deux moitiés du Monde qui ne sont pas toujours d’accord entre elles, disposent chacune de 50.000 bombes nucléaires. (Il ne vous a pas échappé que, bizarrement ce chiffre est à rapprocher des 100.000 villes importantes du Monde – nos fins stratèges militaires font donc des calculs qui font froid dans le dos !).



Mais le meilleur est à venir. Affirmation de A : Ne tire pas le premier car ma riposte sera mortelle pour toi et tous les tiens. Réponse de B : Tu sais très bien que si tu joues à ce jeu-là, tous les tiens vont également y passer. A : Ne trouves-tu pas cette situation absurde ? B : C’est à toi de voir. A : C’est tout vu, moi je ne te répondrais pas par le feu nucléaire mais, avec les quelques soldats qui me restent, par une guerre conventionnelle. B : Tu admets donc que tu as perdu, avant même d’avoir commencé. A : Oui, mais je ne veux pas être complice de la destruction du Monde. B : Reconnais avec moi que cette situation est totalement absurde. A : oui, c’est la raison pour laquelle je t’invite à négocier l’avenir du Monde. Cela me paraît moins absurde que de le détruire totalement. CQFD.