Abstentionnistes, la démocratie a besoin de vous!

Depuis un moment, les taux d’abstentions ne cessent de grimper lors des diverses élections et ce phénomène, bien que parfois compréhensif, est en train de mettre en péril voire détruire notre démocratie.

Ce phénomène, relativement récent est, sans doute, dû au fait que de très nombreux citoyens ne croient plus aux élus et ne leur font plus confiance.



Certaines affaires judiciaires mettant en cause des élus, ont fait souvent la « UNE » des médias et des réseaux sociaux. Certes des fautes et manquements graves ont, en effet, été avérés, mais à côté de quelques « brebis galeuses », il est important, primordial et surtout juste de souligner le travail des élus ainsi que leur engagement.



Particulièrement à la Réunion, dans beaucoup de domaines, les élus sont souvent montés au créneau. Ils se sont souvent battus pour faire de la Réunion ce qu’elle est aujourd’hui. Certes il y a encore beaucoup à faire mais pour préparer et organiser l’avenir, faisons confiance à nos représentants politiques, accordons-leur notre soutien.



Des progrès énormes ont été faits dans les domaines suivants :

- L’éducation : à la Réunion, combien d’écoles, de collèges, de lycées ont été construits depuis les années soixante ? Combien de bacheliers, il y a 40 ans, combien aujourd’hui ? Combien d’étudiants aujourd’hui ? Combien, il y a 40 ans ?



- La santé : combien d’hôpitaux construits, combien d’argent investi dans la couverture maladie, combien d’infirmiers, de kinés, de pharmaciens, de médecins, de grands chirurgiens compte la Réunion depuis 40 ans ?



- La culture : même si beaucoup reste à faire, citons le théâtre de plein air à St Gilles, le théâtre de Champ Fleuri, la Maison du volcan, la Cité des Arts, les écoles municipales de musique, les aides aux associations culturelles et artistiques etc. etc.



- Le sport : que ce soit au niveau des installations sportives, des aides aux associations, à l’accompagnement des sportifs de haut niveau, des progrès conséquents, des réalisations concrètes, visibles, factuelles ont été faites.



- L’accompagnement des publics « fragiles », porteurs de handicap, personnes âgées et autres. A titre d’exemple, il y a 10 ans, les auxiliaires de vie ou AESH accompagnant des élèves en difficulté en intégration scolaire (ceux atteints de dyslexie, de dyscalculie, de dyspraxie…) , ces accompagnants étaient au nombre de 120, aujourd’hui ils sont presqu’à 1400.



Les élus locaux n’ont pas été les seuls à faire ce travail gigantesque. L’Etat, le monde associatif, les chefs d’entreprises, les artisans, les ouvriers, les travailleurs modestes, les citoyens en général ont joué un rôle important dans ces progrès indéniables qui ont fait et font la Réunion. Nous avons souvent tendance à mettre en avant « la goyave de France ». De nombreux départements métropolitains, de Corse voire d’outre-mer, n’ont pas le niveau des infrastructures routières, scolaires, universitaires, hospitalières, sportives, numériques … de notre belle île.



Nos élus, au détriment parfois de leur vie personnelle, au détriment de leurs familles, au détriment même de leur qualité de vie, ont fait un travail conséquent.



Sans prendre parti, citons (pour les élus qui ont eu ou qui ont toujours un mandat local), Michel Debré, Paul Vergés, Jean-Paul et Louis Virapoullé, Auguste Legros, René-Paul Victoria, Jean-Louis Lagourgue, Huguette Bello, Nassimah Dindar, Jean-Claude Fruteau, Elie Hoarau, Didier Robert, Patrick Lebreton, Michel Vergoz etc. etc. etc.



Alors, il serait juste et respectueux de regarder le verre au 3/4 plein et non uniquement le 1/4 vide.

La politique de la chaise vide à savoir ne pas aller voter, de pas faire entendre sa voix, tout cela est contre-productif et participe même à l’élection de certains élus qui représentent peu de citoyens, à qui il manque donc une véritable légitimité.



Voter est une chance dans notre pays, voter quand on est une femme c’est le résultat relativement récent (21 avril 1944!!) d’un combat acharné ; alors aux prochaines échéances, VOTONS, VOTONS en masse pour porter et défendre notre démocratie.



Dominique Pothin