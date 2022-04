Abstention, votes blancs ou nuls : Les "vrais" résultats de la Présidentielle 2022 à La Réunion

Votes blancs et nuls : Le point sur les communes



Le taux des votes blancs est le plus haut du côté des Avirons (6,1%). Saint-Denis compte le plus grand nombre de bulletins blancs (3.407).



C'est aux Trois-Bassins que le taux de votes nuls est le plus fort (5,64%). Et c'est à Saint-Paul qu'on en dénombre le plus grand nombre (2.404).



Et si l'on prend en compte à la fois votes blancs et votes nuls, c'est à Saint-Leu que le taux est le plus important : 11,45% des votants se sont exprimés ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen.