Absentéisme au travail : Un salarié sur deux concerné avec en moyenne 24,5 jours d'absence en 2022

L'absentéisme au travail a encore gagné du terrain l'année dernière. Selon le baromètre du cabinet de conseil Ayming et Ag2r La Mondiale, le taux d'absentéisme a atteint 6,70% en 2022. Il est en hausse de 8% par rapport à l'année précédente.



Cela revient à dire que 7 salariés à temps plein pour une entreprise qui en emploierait 100 ont été absents, montre l’étude publiée par BFM TV. "Depuis 2011, le nombre moyen de jours d’absence par an et par salarié a augmenté de 75 %, passant de 14 à 24,5 jours", indique le baromètre centré sur le secteur privé et les personnes en CDI.



Le secteur des services est le plus touché avec un taux d'absentéisme en 2022 de 7,62% puis vient le secteur de la santé avec 7,35% et celui des transport à 6,46%.



Plus que la paresse des salariés, les enquêtes démontrent davantage que la santé au travail explique en grande partie ces absences.



La crise Covid et ses conséquences ont modifié le rapport au travail, note un psychologue du travail interrogé par le média, "il y a un sentiment d'intensification de la charge de travail, de nouvelles exigences importantes au niveau des conditions de travail qui se dégradent également ", indique-t-il.