La grande Une Absence de bourse régionale : Les étudiants infirmiers en colère





Une quarantaine d’étudiants sont inscrits dans des filières sanitaires et sociales en Métropole. Ils se retrouvent sans bourse à quelques semaines de la rentrée. "Aujourd'hui on cherche des réponses à nos questions, commente un parent d'étudiant, pourquoi cette aide à été supprimée que pour ces filières. Le départ est pris, comment vont faire les parents qui ne peuvent pas assumer ?"



"Nous trouvons extraordinaire qu'il n'y ait pas plus d'aides que cela pour les jeunes qui veulent devenir infirmiers. D'autant que la santé est un secteur qui est important pour chacun d'entre nous", s'est exprimée Huguette Bello. La députée demande "l'écoute de la Région - compétente en matière de formation professionnelle - et de l'Etat".



En fin d'après-midi, les étudiants ont pu interpeller Hervé Morin sur l'un de ses déplacements. Ils ont par ailleurs rendez-vous à la Région ce mardi. La Région, via un communiqué, s'est expliquée sur l'absence d'aide pour ces filières. La collectivité met en avant des engagements budgétaires et renvoie la balle vers LADOM quant à ce "désengagement".



Mercredi dernier, des parents d'étudiants tiraient la sonnette d'alarme quant à l'absence de bourse régionale pour leurs enfants en formation sanitaire et sociale souhaitant s’inscrire en Métropole. Ils pointaient du doigt le désengagement du Conseil régional dans l'accompagnement des élèves. Les étudiants concernés se sont entretenus avec Huguette Bello ce lundi.Une quarantaine d’étudiants sont inscrits dans des filières sanitaires et sociales en Métropole. Ils se retrouvent sans bourse à quelques semaines de la rentrée. "Aujourd'hui on cherche des réponses à nos questions, commente un parent d'étudiant, pourquoi cette aide à été supprimée que pour ces filières. Le départ est pris, comment vont faire les parents qui ne peuvent pas assumer ?""Nous trouvons extraordinaire qu'il n'y ait pas plus d'aides que cela pour les jeunes qui veulent devenir infirmiers. D'autant que la santé est un secteur qui est important pour chacun d'entre nous", s'est exprimée Huguette Bello. La députée demande "l'écoute de la Région - compétente en matière de formation professionnelle - et de l'Etat".En fin d'après-midi, les étudiants ont pu interpeller Hervé Morin sur l'un de ses déplacements. Ils ont par ailleurs rendez-vous à la Région ce mardi. La Région, via un communiqué, s'est expliquée sur l'absence d'aide pour ces filières. La collectivité met en avant des engagements budgétaires et renvoie la balle vers LADOM quant à ce "désengagement".

A.D - A.F Lu 669 fois