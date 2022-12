Communiqué Abolition de l’esclavage : Reconstitution historique à Bois d'Olives par des familles du quartier

Le collectif de parents d’élèves de l'école Georges Fourcade a fait remonter le temps au quartier de Bois d'Olives (Saint-Pierre). Par NP - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 10:03

Le communiqué :



Le 11 décembre dernier, lors du défilé célébrant l’abolition de l’esclavage, le collectif de parents d’élèves de l'école Georges Fourcade a fait remonter le temps à ce quartier du Sud du département.



Dans le défilé des associations, les spectateurs ont vu surgir des images qui les ont ramenés à une époque où certains habitants de notre ile n’étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière. Autrefois rois ou reines, agricultrices ou agriculteurs, ils sont devenus esclaves.



Madame Deybassin a surgi, altière, froide et autoritaire ainsi que des enfants et des femmes enchaînés, un contremaître et son fouet. Quelques minutes troublantes et si bien illustrées par les postures, les cris et les tenues, une chaise à porteur, des tentatives d’évasion…

Bravo à Erika, Fatima, Karl, Jean-Pierre, Wahed, Pryia et tous ceux qui ont participé à cette reconstitution et ont construit une très belle exposition pour prolonger le moment.