Société Abolition de l’esclavage : Nadia Ramassamy demande la construction d’une Maison des richesses des Outre-mer À l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la députée de la 6e circonscription, Nadia Ramassamy, également présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer, interpelle le président de la République et son gouvernement d’œuvrer à la construction dans l’hexagone d’une Maison des richesses des Outre-mer et des agences pour la promotion des cultures ultramarines dans les Outre-mer. Pour la parlementaire, le devoir d’histoire et de mémoire sur l’esclavage "n’est pas réservé à La Réunion, ni même aux autres territoires ultramarins, mais doit s’étendre à l’ensemble de 'l’Archipel France', de l’hexagone à tous les Outre-mer". "L’esclavage est certes intimement lié aux Outre-mer, mais c’est une part entière de l’histoire de France", tient à rappeler Nadia Ramassamy:

Le 20 décembre 1848, l’administrateur colonial de la Deuxième République française, Joseph Sarda dit Sarda-Garriga abolissait officiellement l’esclavage à La Réunion après des décennies de servitude.



Je souhaite que tous les Réunionnaises et les Réunionnais se retrouvent et se rassemblent aujourd’hui pour fêter la Liberté et commémorer la mémoire de nos ancêtres esclaves. Faisons honneur à leurs histoires et rappelons aux jeunes les racines historiques de l’Île.



Tous héritiers de cette histoire, fêter la liberté en ce 20 décembre, c’est aussi rappeler et faire vivre les valeurs de l’identité réunionnaise, à savoir le respect, la tolérance, le vivre-ensemble et l’égalité. Le modèle réunionnais est un trésor unique et inestimable qu’il convient de préserver.



Ce devoir d’histoire et de mémoire sur l’esclavage n’est pas réservé à La Réunion, ni même aux autres territoires ultramarins, mais doit s’étendre à l’ensemble de « l’Archipel France », de l’hexagone à tous les Outre-mer. L’esclavage est certes intimement lié aux Outre-mer, mais c’est une part entière de l’histoire de France.



Les citoyens d’une Nation durcissent leurs liens s’ils partagent du commun. L’appropriation et l’entretien de notre passé relèvent du commun. Or, je constate que non seulement les ultramarins, mais aussi les hexagonaux avec les ultramarins, ne nourrissent pas suffisamment ce commun.



Ainsi, je demande au Président de la République et au Ministre de la Culture d’œuvrer à la construction dans l’hexagone d’une Maison des richesses des Outre-mer et des agences pour la promotion des cultures ultramarines dans les Outre-mer, afin de donner une meilleure connaissance de leurs diversités et de leur place dans la société française.



Nadia RAMASSAMY

Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer

Députée de La Réunion

Nicolas Payet







