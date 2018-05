Abolition de l'esclavage : La commune où est enterré Sarda Garriga lui rend hommage

Le 10 mai, à l'occasion de la "journée commémorative de l'esclavage et de son abolition", la commune de Mesnil sur l'Estrée, dans l'Eure, a rendu hommage au plus célèbre des occupants de son cimetière, l'ancien administrateur colonial de La Réunion Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga, dit Sarda Garriga.



Sarda Garriga, né le 13 décembre 1808 à Pézilla-la-Rivière dans les Pyrénées-Orientales, a été nommé commissaire général de la République à La Réunion en 1848. C'est Victor Schoelcher qui l'envoie, avec pour mission de faire appliquer le décret d'abolition de l'esclavage, les propriétaires terriens renâclant à l'appliquer sur l'île.



L'Assemblée des propriétaires du Nord de l'île demande à Sarda Garriga d'appliquer le décret d'abolition seulement à la fin de la campagne sucrière, ce qu'il refuse. Après une tournée de l'île de novembre à décembre, durant laquelle il exhorte esclaves et maîtres à demeurer calmes, Sarda Garriga décrète l'abolition le 20 décembre 1848.



Après La Réunion, c'est en Guyane que se rend l'administrateur colonial. Il finit ses jours à Mesnil sur l'Estrée, où il résidera 14 ans, avant d'y mourir et d'y être enterré. C'est donc dans le cimetière communal du village normand qu'un adjoint au maire et le président d'une association de sauvegarde du patrimoine ont déposé une gerbe en mémoire de celui qui a aboli l'esclavage à La Réunion.