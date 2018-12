Abolition de l'esclavage: Jean-Luc Gigan, quand "du chaos émerge le beau"

"Je suis très heureux de pouvoir présenter cette exposition au public et de partager mes toiles sur ce thème de l’ordre et du désordre, deux fléaux, qui pour moi, menacent le monde", confie Jean-Luc Gigan.



"Gigan a opté pour la figuration, du moins en apparence, tant ses tableaux sont capables de faire vaciller le spectateur vers d’autres univers plus flous, plus troubles. L’exposition qui présente aujourd’hui le travail de ce 'dézordèr', après plus d’une décennie d’absence en solo, nous rappelle, si besoin en était, que l’ordre naît du désordre", souligne Thierry Gangate, Commissaire général de l’exposition.



Après 6 mois de résidence l’artiste-peintre livre donc un travail contemporain et intemporel soutenu notamment par la Ville de Saint-Pierre, la Région Réunion, le Département de La Réunion et le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain Réunion).