A la Une . Abilympics 2023 : Un Réunionnais en or dans la catégorie boulangerie

Boulanger d’essai et démonstrateur à Meunier de Bourbon, Brice a fini sur la plus haute marche du podium. Par NP - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 17:16

Les 10e Internationaux Abilympics se tenaient aux Arènes de Metz. Association à but non lucratif née en 2011, Abilympics France a pour principale vocation de développer la participation des personnes handicapées aux compétitions de métiers en France et à l'international.



Hier, la France a empoché 29 médailles et s’est hissée à la 2e place de ces 10e Internationaux Abilympics derrière la Corée du Sud mais devant Taiwan/Taipei chinois.



Brice, boulanger d’essai et démonstrateur à Meunier de Bourbon a décroché la médaille d’or en boulangerie mais aussi la médaille de l’Excellence qui récompense la meilleure note de l’équipe de France. "Je veux démontrer que des personnes accidentées, handicapées peuvent acquérir des compétences et en ressortir plus fortes. J’ai un handicap dit « invisible » : les autres ne le voient pas directement, je souffre de douleurs. C’est important pour moi de pouvoir montrer à toutes les personnes en situation difficile qu’ils peuvent trouver un emploi. Parfois, même après un accident, on va rebondir, voire aller vers une meilleure situation. C’est comme une revanche sur la vie !"



La mère de Brice est de la Plaine des Palmistes. Alors qu’il vient en vacances à La Réunion en décembre 2001, pour revoir sa famille, il ne quitte plus l’île. Brice commence à exercer dans des boulangeries-pâtisseries et profite d’une formation en chocolaterie. En juillet 2002, il a un accident du travail. Une chute lui abime le genou. Cependant il ne se laisse pas abattre malgré les opérations et l'impossibilité d'exercer son métier comme avant.



Depuis maintenant 10 ans, il travaille à la COGEDAL (Meunier de Bourbon) en tant que boulanger d’essai, démonstrateur. Son travail consiste à évaluer et contrôler l’ensemble des farines produites au moulin pour en garantir sa qualité et sa conformité.



Après plus d’un an d’entrainement intensif avec Mickaël Morieux, Meilleur Ouvrier de France de Boulangerie et le soutien de ses proches, Brice termine finalement "sur la plus haute marche, je n’y croyais pas. Sur la scène, c’est la joie qui expulse mais en même temps on est perdu et déstabilisé avec tous ces regards pointés sur nous… Mais qu’est-ce que c’est bon ! Et puis revoir son nom réapparaître sur les écrans pour la médaille d’Excellence, c’est vraiment le Saint-Graal ! Mais le meilleur, c’est de voir les yeux de mon fils et mon épouse pétiller. Ces deux médailles représentent une revanche sur la vie qui ne nous fait pas de cadeau. On montre au monde que même si nous sommes différents, on peut atteindre nos objectifs et même les dépasser !"