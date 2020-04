La grande Une Abandonnée à sa naissance à Orly, elle recherche des informations sur son passé Une jeune femme a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin d’éclaircir les mystères de son passé. Abandonnée à l’aéroport d’Orly alors qu’elle n’avait pas un an, elle désire découvrir les mystères de son histoire. Et si la réponse était à La Réunion?





Certaines blessures ne se referment jamais. C’est le cas pour Émilie qui vient de lancer une bouteille numérique à la mer. Le 17 janvier 1994, alors qu’elle n’est âgée que de 9 mois, elle a été abandonnée à l’aéroport d’Orly dans sa poussette.



Depuis 26 ans, le flot de questions entourant cet abandon n’a jamais cessé d’inonder son esprit. Qui suis-je? D’où est-ce que je viens? Qui sont mes parents? Qui m’a abandonnée? Autant d’interrogations qui ont abîmé son épanouissement. "À 9 mois, j’avais un développement normal, j’étais éveillée et je semblais comprendre le français. Je n’avais pas peur des gens, surtout pas des femmes", déclare-t-elle sur son message.



La jeune femme profite donc de cette période de confinement pour lancer un avis de recherche. Les réseaux sociaux ont déjà permis de belles histoires de ce genre, Émilie espère qu’il en sera de même pour elle. "Je veux connaître la vérité. Je souhaite simplement me construire avec des réponses, car le mystère envoûte, mais résonne trop dans les abysses de mon imagination sans fin", formule-t-elle joliment.



Le type métissé de la jeune femme pourrait laisser penser à une origine réunionnaise. Le message a déjà été partagé plus de 74 000 fois sur Facebook. Si jamais vous possédez des informations sur une enfant qui correspond à la photo et qui a disparu de votre environnement en 1994, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook Emilie Mdn.

