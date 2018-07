La grande Une Abandon et souffrance animale: "On est revenu 20 ans en arrière !"

omplètement écœurée par cette situation d'urgence permanente. Des actes plus fréquents en période de vacances scolaires, mais qui malheureusement sont aussi perpétrés tout au long de l'année. Et constituant un délit passible de 30 000 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.



Au cours de notre entretien, Denise Sula reçoit un appel. Une dame souhaitant abandonner son chat. Un appel parmi d'autres... "Pourquoi n'en voulez-vous plus ?", lui demande-t-elle avant de prévenir : "Nous n'avons plus de place, il faudra le faire euthanasier votre chat dans ce cas". Car les refuges sont petits, les places rares, et "nous ne pouvons pas sauver tous ces animaux, même avec plein de bonne volonté", nous explique-t-elle. "La situation est gravissime, pitoyable".



Pour ces boules de poils abandonnées, livrées à leur sort, les perspectives d'avenir sont peu radieuses : mourir euthanasiées par la fourrière, mourir écrasées ou se faire blesser sur la route, souffrir de la faim ou de maladies... Autant de scénarios crève-cœurs pour ceux qui sont sensibles à la cause animale. Sans compter le nombre de chiens ou chats errants que l'abandon peut potentiellement entraîner, si l'animal n'est pas stérilisé.



"Un problème d'éducation"



Ceux qui ont plus de chance sont recueillis par des bonnes âmes, des bénévoles ou des associations, et finissent adoptés, dans une famille ici ou en métropole. C'est notamment le cas de ces deux labradors, abandonnés par leur propriétaire en fourrière après 7 ans de "vie commune". "Il les a abandonnés sachant très bien qu'ils allaient être euthanasiés", regrette-t-elle, en colère devant "tant d'égoïsme". "Comment est-il possible qu'il n'y ait pas, sinon un attachement, mais au moins un respect ?"



D'autant plus que partir en vacances et avoir un animal ne sont pas incompatibles. les voisins, les proches. Ou encore partir en voyage avec son animal.



"Il y a un problème d'éducation et de responsabilité. C'est peut-être un mal-être de la population, qui n'est pas propre à La Réunion, mais qui ici se ressent très fortement", déplore la présidente de la SPA, étonnée qu'il n'y ait pas "plus de sensibilité par rapport à ça" . Elle ajoute : "Il y a un problème de surpopulation d'animaux. Il ne faudrait pas faire rentrer tous ces chiens de race". Et s'indigne du business dont ils font l'objet. "Il faudrait surveiller les petites annonces, les réseaux sociaux, pour interdire les ventes ou les échanges d'animaux illégaux".



