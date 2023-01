A la Une . Abandon de poste en entreprise et indemnités chômage : ce qui change en 2023

A partir de 2023, l’abandon de poste en entreprise sera considéré comme une démission présumée et ne donnera plus ainsi droit aux indemnités chômage. Par P.J - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 07:53

Avec la nouvelle législation qui prend effet début 2023, l’abandon de poste en entreprise ne sera plus considéré comme une faute mais comme une démission présumée qui ne donnera plus droit aux indemnités chômage, rapporte leparisien.fr.