Abaissement de la vitesse à 80km/h : La Fédération des motards en colère prévoit une opération escargot samedi

"Le casque est plein et il est temps de faire preuve de créativité et d’investissement pour passer d’une sécurité rentière à une véritable sécurité routière, pour les usagers et non plus contre eux". La Fédération des motards en colère de La Réunion s'oppose à l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Un rassemblement est prévu ce samedi dans le Sud de l'île. La Fédération prévoit de mener une opération escargot entre Saint-Pierre et Saint-Denis.



Selon la Fédération, "la baisse de la vitesse à 80 km/h n’est que l’une des nombreuses mesures inadaptées prises par la Sécurité Rentière et l’État. C’est pourquoi nous articulons la mobilisation plus généralement contre les incohérences de la sécurité routière et de facto contre la limitation à 80 km/h".



"Alors que depuis de nombreuses années, la sécurité routière est décrétée "enjeu national majeur" par les présidents successifs, force est de constater que le nombre de décès sur la route peine à diminuer malgré une répression toujours plus forte. Qu’importe. Avec l’abaissement de la vitesse à 80 km/h, le nouveau gouvernement reste sur la même voie et persiste à s’enliser dans une politique de l’échec pourvu qu’elle soit rentable et facile à mettre en place", dénonce la FFMC974.



La FFMC et la FFMC 974 ont décidé de se mobiliser et "de rappeler au gouvernement 3 axes majeurs prioritaires qui permettraient réellement de sauver des vies : la formation/éducation, les incitations à l’équipement de l’usager de 2RM, les infrastructures routières".



"Nous n'avons eu aucun retour des tests effectués ces deux dernières années concernant l'efficacité de l'abaissement à 80 km/h", dénonce par ailleurs le coordinateur local des motards en colère, Guillaume Chabernaud. Pour lui, sans concertation avec tous les usagers de la route, "il n'y aura pas de réponse fiable" à la sécurité routière.