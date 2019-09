Communiqué AUTO-JOBS : Opération séduction des métiers de l’Automobile Jeudi dernier s'est tenue la 3ème édition d'AUTO-JOBS, le salon des métiers et du recrutement de l’automobile. Le communiqué :

Près de 500 jeunes ont participé à la 3e édition d’AUTO-JOBS, le salon des métiers et du recrutement de l’automobile. Organisé par les professionnels de l’automobile du SICR (Syndicat de l’Importation et du Commerce de la Réunion), ce salon permet aux demandeurs d’emploi et aux étudiants de découvrir les métiers de l’automobile et les opportunités d’emplois qu’offre ce secteur. Pour cette occasion, quelque 60 postes étaient à pourvoir. Ce salon s’est tenu à la Cité des Arts à Saint-Denis ce jeudi 19 septembre 2019.



Le secteur automobile est un secteur dynamique. En 2018, ce sont près de 32 349 véhicules neufs particuliers et utilitaires qui ont été mis sur le marché. « Depuis 2014-2015, le marché de l’automobile enregistre une croissance moyenne de 7 % par an. Le défi pour les acteurs de l’automobile est de recruter des ressources humaines qualifiées. D’où l’organisation d’AUTO-JOBS, un salon qui fait découvrir aux visiteurs les nombreux métiers qui existent dans le secteur et propose, par la même occasion, des offres d’emploi » explique Arzou Mahamadaly, le président de la branche automobile du SICR.



« Le message que nous voulons faire passer, surtout aux jeunes, c’est qu’il faut aller le plus loin possible dans les études pour se perfectionner. Compte tenu des évolutions techniques et technologiques, le Bac Pro n’est malheureusement plus suffisant. En entrant dans l’ère digitale, les métiers de l’automobile, comme la société, ont énormément changé et requièrent aujourd’hui des compétences plus poussées, plus techniques. Je pense notamment à des postes tels que conseillers de vente, techniciens-mécaniciens ou encore réceptionnaires, pour lesquels la demande est très forte. Nous devons offrir à nos jeunes et à nos demandeurs d’emplois, les formations adaptées pour répondre à la demande croissante de ce secteur », ajoute Arzou Mahamadaly.



Pour les professionnels du SICR, le salon AUTO-JOBS, est une opportunité de rencontrer les jeunes, d’échanger avec eux sur l’attractivité du secteur, de recueillir leur CV et de leur proposer des offres d’emploi, de stages et de formations dans un seul et même lieu. C’est aussi l’occasion pour les professionnels de prodiguer des conseils avisés aux demandeurs d’emploi et aux étudiants sur la rédaction de leur CV ou encore sur les attitudes à adopter lors d’un entretien d’embauche.



Les professionnels ont d’ores et déjà repéré certains profils correspondant à leurs besoins. Ces candidats seront contactés dans les jours à venir pour des entretiens plus approfondis.

« Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi comme moi, cette plateforme est très intéressante et utile. Elle nous donne l'opportunité de rencontrer des directeurs d'entreprises et d'interagir directement avec eux. C'est en recherchant une entreprise qui propose une formation sur le CQP vendeur commercial automobile, avec le GNFA Réunion, que je suis tombée sur l'invitation du salon sur la page Facebook d'AUTO-JOBS. Je ne regrette pas d'être venue car j'ai découvert de nombreuses entreprises pendant ce salon », souligne Clémence Naze, une visiteuse du salon. N.P





