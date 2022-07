Courrier des lecteurs AUSCHWITZ : Une pensée pour Paul 11 ans, Maurice 9 ans, Aline 3 ans, et les autres...

Par Jean-Claude Genest - Publié le Lundi 18 Juillet 2022

Fin juin 1942, le convoi n°5 part de Beaune la Rolande pour Auschwitz avec les hommes. Début août, un autre convoi emmène les femmes, les mères. Leurs enfants sont abandonnés seuls dans le camp pendant plus d'une semaine - certains ont 1 ou 2 ans - diphtérie, rougeole, scarlatine . Un télégramme SS du 13 août 1942 indique qu'ils sont emmenés plus tard à leur tour à Auschwitz dans des convois d'enfants juifs: " JUEDISCHEN KINDER". Déportation sans retour. VICHY - PÉTAIN s'était engagé à déporter 3000 juifs étrangers par semaine. Comme il n'y avait pas assez d'étrangers, on déporta des juifs français. Les français Paul Szwarc 11 ans et son frère Maurice 9 ans ont été arrêtés au Vél d'Hiv et transférés à Beaune avec leur mère Bluma Scwarc. La mère est déportée le 7 août, les enfants restent seuls et finiront par être déportés avec d'autres jeunes enfants par le convoi n° 22. La petite Aline Korenbajzer est assassinée dès son arrivée à Auschwitz, le jour anniversaire de ses 3 ans ...