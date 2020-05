A la Une ... ATTAC Réunion: "Construisons le monde d'après"

ATTAC Réunion veut "construire le monde d’après". Pour le mouvement altermondialiste, la crise du coronavirus est l’occasion de repenser "une redistribution financière". En début de semaine, une campagne d’affichage a été menée pour sensibiliser "afin de ne pas revenir à la situation d'avant". Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 21:10 | Lu 199 fois

"Justice fiscale =justice sociale" ou encore "de l’argent pour l’hopital pas pour le capital"...ATTAC Réunion a mené en début de semaine une campagne de sensibilisation aux moyens de sortir de la crise du coronavirus, au Port notamment. "La crise du coronavirus plonge nos économies dans une situation exceptionnelle. Le Parlement français vient d’adopter deux lois de finance rectificatives. Si des dépenses supplémentaires ont été actées pour faire face à la crise, il n’y a pas à ce jour de recettes supplémentaires, le gouvernement faisant le pari que le retour de la croissance permettra d’équilibrer les comptes publics.



Plutôt que de recourir à l’impôt et de faire payer les contribuables en fonction de leurs moyens, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a lancé un appel à dons, tandis qu’Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne), Angela Merkel, Emmanuel Macron et la plupart des dirigeants européens ont organisé ce 4 mai un “Téléthon mondial” de soutien à l'économie libérale. Dans le même temps, de nombreuses voix au sein de la macronie et du patronat estiment que ce sera aux salarié·e·s de faire les efforts pour payer une crise dont elles·ils ne sont pas responsables".



Le monde d'après doit être un tournant



Pour le mouvement altermondialiste, "les Réunionnais n'ont pas à payer cette crise. Une redistribution financière des plus riches vers les plus démunis, et le développement des services publics, en particulier des services de santé, doivent être la priorité. L'hôpital public a montré ses manques en matière de lits et équipements liés à des années de politique de restrictions budgétaires désastreuses. D'autre part, cette crise a mis l'accent sur les rémunérations indigentes des personnels soignants au regard de leur engagement professionnel et de leur nécessité sociale. Le monde d'après doit être un tournant pour une société démocratique, solidaire et orientée vers la transition écologique indispensable à la survie de notre planète".



ATTAC Réunion demande donc aux différents députés Pour le mouvement altermondialiste,. Une redistribution financière des plus riches vers les plus démunis, et le développement des services publics, en particulier des services de santé, doivent être la priorité. L'hôpital public a montré ses manques en matière de lits et équipements liés à des années de politique de restrictions budgétaires désastreuses. D'autre part, cette crise a mis l'accent sur les rémunérations indigentes des personnels soignants au regard de leur engagement professionnel et de leur nécessité sociale. Le monde d'après doit être un tournant pour une société démocratique, solidaire et orientée vers la transition écologique indispensable à la survie de notre planète".ATTAC Réunion demande donc aux différents députés d’adopter six mesures de justice fiscale qui permettraient de dégager au moins 128 milliards d’euros. Parmi ces mesures: prélever une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1 % les plus riches, rétablir l’impôt sur la solidarité sur la fortune (ISF) ou encore taxer l’ensemble des transactions financières.





Publicité Publicité