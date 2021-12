Communiqué ASETIS : Journée mondiale de lutte contre le Sida

L'association ASETIS se mobilise toute la semaine du 29/11 au 3/12 avec des campagnes de prévention et de dépistage, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Par N.P - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 14:54

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, l'association ASETIS se mobilise toute la semaine du 29/11 au 03/12 avec des campagnes de prévention et de dépistage à Cilaos, aux Avirons, à Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Philippe et Vincendo. Le 1ER DÉCEMBRE De 9h00 à 18h00 Place du Rotary front de mer de Saint-Pierre, un village sera dressé pour promouvoir le dépistage, prévenir des risques liés au VIH et autres IST lutter contre les discriminations et la stigmatisation. Présenter la maison de vie ASETIS et les appartements de coordination thérapeutique Au programme : dépistages dans le bus santé, information, santé sexuelle, Jeux éducatifs, Conception de cerfs-volant aux couleurs de la lutte contre le Sida et envol vers 17h des cerfs volants.