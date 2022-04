ART'doptez-moi : Un vernissage caritatif pour promouvoir l’adoption d'animaux de refuge

Le communiqué :



5 élèves de l’EGC Réunion (Ecole de Gestion et de commerce) organisent, un vernissage caritatif ayant pour but de promouvoir l’adoption de chiens et chats en refuge et en attente d’une famille aimante et de sensibiliser la population réunionnaise au fléau de l’errance animale sur l’île. En partenariat avec l’association 4 Pattes à Venir et le refuge l’Arche de Noé, l’évènement aura lieu le samedi 09 avril prochain au Restaurant La Fourchette situé à Sainte Clotilde. Parce qu’il nous tient particulièrement à cœur que l’adoption des animaux se fasse dans les règles de l’art, le format que prendra ce projet est celui d’un vernissage. Le concept consiste à exposer, à de potentielles familles d’accueil, des portraits des chiens et chats de nos deux associations partenaires en retraçant leur histoire. Pour ce faire, en amont du vernissage, les animaux ont pu participer à une séance de shooting photo. Les portraits seront à découvrir lors du vernissage.



Programme de l’évènement Art’doptez-moi



14H30: accueil du public. Des invités de tout âge sont attendus notamment des familles à la recherche de petits compagnons à adopter.



14H à 18H : Vernissage, ateliers de sensibilisation, Photomaton, lots à gagner … Après un discours de bienvenue de notre part et de nos associations partenaires, les visiteurs pourront profiter du vernissage, de plusieurs stands de sensibilisation sur l’errance, la maltraitance et l’abandon animale à La Réunion animés par les associations partenaires, de stands de sponsors, de divertissements (Fotokabine) et de surprises (lots à gagner). Les familles souhaitant adopter un des chiens/chats pourront le faire directement auprès des associations partenaires qui seront présentes lors de l’évènement.



18H00: Discours de l’équipe et remerciements adressés aux sponsors / partenaires 18H30: Clôture de la soirée Tout au long de la soirée, les participants pourront faire des dons aux associations.



Présentation de l’association 4 Pattes à venir

Créée en 2019 par Laureen SANCHEZ, l’association "4 pattes à venir" recueille des chiens abandonnés dans les rues de l’île, mais aussi ceux maltraités et vivant dans des conditions intolérables. Un réel suivi vétérinaire est assuré pour chaque chien recueilli (stérilisation, vaccination, ...). L'association travaille activement afin de trouver des familles d'accueil aimantes à travers toute l'île mais aussi en métropole ainsi qu'en Belgique.



Présentation du refuge de l’arche de Noé

Créée en 1996 à Saint-Anne, l'association droit de cité œuvre pour la protection animale. Chaque année, grâce à son refuge intitulé " l'arche de Noé ", elle recueille une centaine de chiens et chats qu'elle prend en charge. Elle accueille par ailleurs à ses frais en familles d’accueil une cinquantaine de chiens et chats ne pouvant être accueillis au refuge. En étroite collaboration avec des vétérinaires, l'association s’assure également que les animaux récupérés sur la voie publique reçoivent les soins nécessaires (stérilisation, vaccination, tatouage etc…).