Cyclone - Batsirai ARS : Ouverture de 2 centres de dépistage ce vendredi 4 février

L'ARS indique que 2 centres de dépistage seront ouverts ce vendredi. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 10:04

Le communiqué :



Le centre de dépistage de l’aéroport Roland Garros sera opérationnel ce 4 février dès la réouverture de l'aéroport vers 10h30 et le centre de Saint-Denis (Nordev) ouvrira ses portes ce vendredi à partir de 12h.



Les centres de dépistage de la Saline les Hauts à Saint-Paul et de Saint-Pierre resteront fermés ce 4 février.







Retrouvez les informations actualisées sur le site internet de l’ARS :

