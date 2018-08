ARS : Ne laissons pas la dengue passer l’hiver !

6 382 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année, dont 135 ont conduit à une hospitalisation. Les trois décès, constatés en mai et juin dernier et qui avaient été annoncés mi-juillet en marge de la réunion du GIP-LAV, ont fait l’objet d’investigations médicales depuis.Il a été confirmé que le premier cas était indirectement lié à la dengue du fait de plusieurs autres pathologies associées, mais que les deux derniers sont directement liés au virus. Les autorités rappellent que la dengue est une maladie qui peut évoluer vers une forme sévère et qui peut être fatale, selon l’état de santé du patient.Pour empêcher une épidémie de grande ampleur à l’arrivée de l’été, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS OI a été renforcée avec des interventions du RSMA et du SDIS dans l’ouest et le sud de l’île. L’efficacité de la lutte contre la dengue repose sur l’action des pouvoirs publics et de l’ensemble de la population.