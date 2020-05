APPEL À PROJET : Création de services de prévention spécialisée

créer du lien,

mettre en place des actions individuelles ou collectives propres à faire évoluer les situations et à restaurer les relations sociales avec l'environnement,

mobiliser les jeunes, acteurs locaux et habitants pour valoriser les projets des jeunes afin de les ouvrir sur une citoyenneté active.

Pour faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et de leurs familles en difficulté et éloignés des dispositifs de droit commun, le Département lance un appel à projets pour la création de services de prévention spécialisée avec pour objectifs de :L'action sera menée sur des territoires déterminés, un contrat d'objectifs et de moyens sera conclu sur une période de deux ans : 2020 et 2021.Sept communes sont pressenties : Bras-Panon, Cilaos, La Plaine des Palmistes, Salazie, Saint-Benoît, Saint-Louis, Saint-Paul.Elles ne bénéficient pas d'un dispositif d'éducateurs de rue, ou en bénéficient mais avec la nécessité d'un renforcement du dispositif. Elles seront réparties en quatre lots.Les candidatures devront être envoyées avant le vendredi 29 mai 2020 à 13h00 à l’adresse suivante :Département de La RéunionDirection Enfance Famille2 rue de la Source97488 SAINT-DENIS CEDEXElles peuvent être transmises par mail à : def_secretariat@cg974.fr Pour toutes précisions complémentaires, utilisez la même messagerie : def_secretariat@cg974.fr